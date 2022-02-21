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Tekirdağ'da 75 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da 75 bin kaçak makaron ele geçirildi

21.02.2022 09:38
Tekirdağ'da 75 bin kaçak makaron ele geçirildi

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada, 75 bin adet bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi.

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada, 75 bin adet bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 75 bin adet bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli 2 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 75 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika


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