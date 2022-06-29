Tekirdağ'da 75 dönüm buğday ekili alan yandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 75 dönüm buğday ekili alan yandı

29.06.2022 08:36
Tekirdağ'da 75 dönüm buğday ekili alan yandı

Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili alanlar zarar gördü.

Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili alanlar zarar gördü.

İlçeye bağlı Avluobası Mahallesi'ndeki buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Hayrabolu Belediyesinin iş makineleri ve arazözler yanan alanda soğutma çalışması yaptı.

Yangında 75 dönüm buğday tarlası zarar gördü.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, bölgede incelemelerde bulundu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 75 dönüm buğday ekili alan yandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 75 dönüm buğday ekili alan yandı - Son Dakika
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