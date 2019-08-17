Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 75 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

30 dakika önce

Tekirdağ'da, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 75 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'da, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 75 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 ve D-110 kara yollarındaki yol kontrol noktasında düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 3 araçta yapılan aramalarda, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 75 düzensiz göçmeni ele geçirdi.
Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı ise, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adli yıl açılış törenine katılmayacağını açıklayan baro sayısı 41'e yükseldi, katılan baro sayısı 3
TV8'in satıldığı iddialarına Acun Ilıcalı'dan "Görüşmeler var ama satış yok" açıklaması geldi 17 Ağustos depreminin simge kızı 20 yıl sonra ortaya çıktı Kültür Bakanı, su basan Kapalıçarşı'da açıklama yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 23:39:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 75 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]