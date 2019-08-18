Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 75 göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'da 75 göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

48 dakika önce

Tekirdağ'da 75 göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandıTekirdağ il jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları 3 ayrı araçta 75 göçmen ve göçmenlerin kaçışlarına organizatörlük yapan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Tekirdağ'da 75 göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
Tekirdağ il jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları 3 ayrı araçta 75 göçmen ve göçmenlerin kaçışlarına organizatörlük yapan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan göçmenler ülkelerine gönderilmek üzere göç idaresine konurken, 3 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Tekirdağ Çanakkale D-110 karayolunda dün gece araçları durdurup arama yaptı. Ekiplerin 'şok yol kontrol ve arama' çalışmaları adıyla, 3 ayrı araçta yapılan kontrolde 25 Pakistan, 35 Afganistan ve 15 Bangladeş uyruklu toplam 75 düzensiz göçmen ve bunlara organizatörlük yapan 3 şüpheli yakaladı. Araçta yapılan aramada ayrıca 4 adet şişme bot, 4 takım bot küreği ve 5 adet pompaya ve olaya karışan 3 araca el konuldu. Yakalanan 75 düzensiz göçmen sorgusunun ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 3 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Jandarma, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den, Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz çıkışına tepki: Bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez
Fazıl Say, Kaz Dağları için konser verdi! Binlerce insan bölgeye akın etti Kadın kuaförü, 14 yaşındaki kız çocuğuna farklı tarihlerde 3 kez istismarda bulundu Milas'ta yangın büyüyor! 6 helikopter müdahale ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 14:46:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 75 göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]