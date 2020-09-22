Tekirdağ'da 751 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da 751 litre sahte içki ele geçirildi
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, jandarma ekiplerince evde yapılan aramada 751 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, jandarma ekiplerince evde yapılan aramada 751 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ilçesindeki evde sahte içki üretilerek, piyasada satışının yapıldığını belirledi. Jandarma ekiplerinin evde yaptığı aramada, 655 litre sahte içki ile bandrolsüz şişelerde 96 litre rakı ve viski ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Son Dakika 20 bin kişinin verileri incelendi, grip ve korona aynı anda ölüm riskini ikiye katlıyor Leipzig ile sözleşme imzalayan Sörloth: Oynamayı dört gözle bekliyorum Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Amerikalı gazetecinin sır ölümüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı