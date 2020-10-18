Tekirdağ'da 77 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda şişelenmiş 77 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Yeniçiftlik Mahallesi'nde kaçak ve sahte içkiyle mücadele kapsamında denetim yaptı.

Mahallede bir işletmede yapılan aramada, 77 litre gümrük kaçağı içki, 2 kumar makinesi, 17 şişe kapşonu ve bir miktar makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan işletme sahibinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.