Tekirdağ'da 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.





Alınan bilgiye göre, TOKİ uygulama kontrollerini sürdüren Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.



Ekipler, araç içerisinden yaptıkları aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan uyruklu 8 kişiyi yakaladı.



Sağlık muayenesinden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi.





Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü V.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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