Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 8 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 LS 6790 ve 34 TA 2489 plakalı iki otomobili uygulama noktasında durdurdu.


Ekipler araçta, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan, 7 Afganistan ve 1 İran uyruklu 8 kişiyi yakaladı.

Araçlarda yapılan aramada gıda malzemesi, battaniye ve şişme bot ele geçirildi.

Sağlık muayenesinden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.


İsimleri belirtilmeyen iki sürücü ise gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:57 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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