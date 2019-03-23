Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

11 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 LS 6790 ve 34 TA 2489 plakalı iki otomobili, TOKİ uygulama noktasında durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Afganistan ve İran uyruklu 8 kişiyi yakaladı.

Sağlık muayenesinden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:37 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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