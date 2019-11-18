Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:46 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dereağzı Mahallesi'ndeki parkta düzensiz göçmenlerden oluşan bir grubun olduğu ihbarını aldı.
Bölgeye giden ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Suriye uyruklu 8 kişiyi tespit etti.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen H.H.A. gözaltına alındı.
ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri" kararı sonrası İsrail'den gerginliği tırmandıracak ilhak çağrısı ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'de sevinçle karşılandı Rusya'da bardan kovulan alkollü adam, pompalı tüfekle barı bastı 8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getiren anne, "Bu öldü, bunu alın" dedi