Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığındaki 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:16 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığındaki 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Malkara Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaybey Mahallesi'nde yol kenarında bir grubu fark etti.
Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki Bangladeş uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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