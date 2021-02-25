Tekirdağ'da 8 ilden katılımla gıda kontrol görevlisi kursu - Son Dakika

Tekirdağ'da 8 ilden katılımla gıda kontrol görevlisi eğitimleri devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen "Gıda Kontrol Görevlisi Kursu" kapsamında Tekirdağ İl Tarım Orman Müdürlüğünde Kırklareli, Edirne, Bayburt, Gümüşhane, Amasya, Uşak ve Yozgat ilerinden gelen kursiyerlere eğitim veriliyor.

Gıda Kontrol Görevlisi Kursu, Sağlık Bakanlığının yayınladığı Cpvid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin 57. Maddesinin Kurum İçi Düşük Katılımlı Toplantılarda Alınması Gereken Önlemler kapsamında düzenleniyor. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda başlayan eğitime gıda mühendisi, ziraat mühendisi ve veteriner hekim olmak üzere toplam 28 teknik personel katıldı.

Eğitim kapsamında, tarlalardan sofralara kadar gıdaların tamamen kontrol altına alınması amaçlanıyor. Benzer eğitimler sayesinde gıdanın yolculuğu tamamen çeşitli denetimler altına alınarak, vatandaşlara daha sağlıklı ürün sunuluyor. Bu çerçevede gıda kontrol görevlisi kursu büyük önem arz ediyor.

Ayrıca 22 Şubat'ta başlayan eğitimler, 26 Şubat 2021 tarihine kadar devam edecek. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek. - TEKİRDAĞ