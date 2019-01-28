Tekirdağ'da 8 Kaçak Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 8 kaçak göçmen ve bu kaçak göçmenleri taşıyan araç sürücüsü yakalandı.
Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde 8 kaçak göçmen ve bu kaçak göçmenleri taşıyan araç sürücüsü yakalandı.
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde belirtilen bir adreste durdurulan araç içerisinde yapılan kontrollerde Türkiye
'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Pakistan
uyruklu 8 erkek şahıs yakalandı. Konuyla ilgili araç sürücüsü V.M. yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken sürücü hakkından soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:22 Kaynak: İHA
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