Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 8 Kaçak Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da 8 Kaçak Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 8 kaçak göçmen ve bu kaçak göçmenleri taşıyan araç sürücüsü yakalandı.

Tekirdağ'da 8 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 8 kaçak göçmen ve bu kaçak göçmenleri taşıyan araç sürücüsü yakalandı.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde belirtilen bir adreste durdurulan araç içerisinde yapılan kontrollerde Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Pakistan uyruklu 8 erkek şahıs yakalandı. Konuyla ilgili araç sürücüsü V.M. yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken sürücü hakkından soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:22 Kaynak: İHA

Pakistan, Türkiye, Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa
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