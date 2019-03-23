Tekirdağ'da 8 Kaçak Göçmen Yakalandı
43 dakika önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 8 kaçak göçmen yakalandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 8 kaçak göçmen yakalandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube ekiplerince durumundan şüphelenilen 34 LS 6790 ve 34 TA 2489 plakalı iki otomobili, TOKİ uygulama noktasında durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Afganistan ve İran uyruklu 8 kişi yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:42 Kaynak: İHA
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