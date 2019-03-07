Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 8 Kaçak Yakalandı

Tekirdağ'da 8 Kaçak Yakalandı

18 dakika önce

TEKİRDAĞ'da polisin durdurduğu iki araçta, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Afganistan ve İran uyruklu 8 kaçak yakalandı.

Tekirdağ'da 8 Kaçak Yakalandı, System.String[]
TEKİRDAĞ'da polisin durdurduğu iki araçta, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Afganistan ve İran uyruklu 8 kaçak yakalandı. Araçlarda, şişme bot, gıda malzemeleri ve battaniye ele geçirildi.

Merkez Süleymanpaşa ilçesinde uygulama noktasında polis ekiplerince durdurulan, 34 LS 6790 ve 34 TA 2489 plakalı araçlarda 7 Afganistan ve 1 İran uyruklu olmak üzere 8 kaçak yakalandı. Kaçakların yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek istediklerini belirleyen polis, araçlarda yaptığı aramalarda şişme bot ve gıda malzemeleri ile battaniye ele geçirdi.

Olayla ilgili organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Kaçaklar ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:21 Kaynak: DHA

Avrupa, İran, Afganistan, Tekirdağ, Güncel
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