Tekirdağ'da 8 Kaçak Yakalandı
18 dakika önce
TEKİRDAĞ'da polisin durdurduğu iki araçta, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Afganistan ve İran uyruklu 8 kaçak yakalandı.
TEKİRDAĞ'da polisin durdurduğu iki araçta, yasa dışı yollarla Avrupa
ülkelerine gitmek isteyen Afganistan
ve İran
uyruklu 8 kaçak yakalandı. Araçlarda, şişme bot, gıda malzemeleri ve battaniye ele geçirildi. Merkez Süleymanpaşa
ilçesinde uygulama noktasında polis ekiplerince durdurulan, 34 LS 6790 ve 34 TA 2489 plakalı araçlarda 7 Afganistan ve 1 İran uyruklu olmak üzere 8 kaçak yakalandı. Kaçakların yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek istediklerini belirleyen polis, araçlarda yaptığı aramalarda şişme bot ve gıda malzemeleri ile battaniye ele geçirdi.
Olayla ilgili organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Kaçaklar ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
- Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:21 Kaynak: DHA
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