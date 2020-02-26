Tekirdağ'da 8 suçtan aranma kaydı bulunan kadın yakalandı - Son Dakika

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Tekirdağ'da 8 suçtan aranma kaydı bulunan kadın yakalandı
6 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde 8 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan kadın yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:41 Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde 8 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan kadın yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince 2 adet hükümlü veya tutuklunun kaçması, 2 adet kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 2 adet silahla tehdit, 2 adet tehdit suçlarından olmak üzere toplam 8 adet aranma kaydı bulunan E.Y. isimli kadın Hıdırağa (Kore) Mahallesinde yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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