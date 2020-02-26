Tekirdağ'da 8 suçtan aranma kaydı bulunan kadın yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 8 suçtan aranma kaydı bulunan kadın yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da 8 suçtan aranma kaydı bulunan kadın yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde 8 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan kadın yakalandı.

Tekirdağ'da 8 suçtan aranma kaydı bulunan kadın yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde 8 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan kadın yakalandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince 2 adet hükümlü veya tutuklunun kaçması, 2 adet kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 2 adet silahla tehdit, 2 adet tehdit suçlarından olmak üzere toplam 8 adet aranma kaydı bulunan E.Y. isimli kadın Hıdırağa (Kore) Mahallesinde yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:41 Kaynak: İHA
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