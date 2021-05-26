"8. Tarla Günleri Fuarı" başladı

Tekirdağ'da, açık alanda düzenlenen "Tarla Günleri Fuarı", 8. kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

DLG Fuarcılık tarafından Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi'nde 120 bin metrekare alanda açılan fuara 72 firma katılıyor. Fuarda tarım aletleri, zirai ilaç, tohum ve gübre çeşitlerinin yanı sıra ayçiçeği ve mısır çeşitleri, deneme ekimi yapılan arazilerde uygulamalı olarak tanıtılıyor.

Fuarın açılışı nedeniyle düzenlenen törende konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Sürur Kır, salgın döneminde tarımın öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

Fuarın farklı özelliklere sahip olduğuna işaret eden Kır, "Tarımda bilgi ve eğitim, hayati öneme sahip. Bir bilgiyi aldığınız zaman doğru ya da yanlış olduğunu test etmek, sonuçlarını görmek için bir tarım sezonunu geçirmek zorunda kalabiliyorsunuz. Onun için bu fuarın ürünleri ve sonuçları bir arada görebildiğimiz bir fuar olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden değerli buluyorum." dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da kentin en önemli vizyonunun tarım olduğunu dile getirdi.

Albayrak, Tekirdağ'ın toplam 6 bin 313 kilometre arazisinin yüzde 62'sinin tarımda kullanıldığını belirterek, "Arazisini en çok tarımda kullanan iller arasında birinci sıradayız. Türkiye'de üretilen buğdayın yüzde 20, ayçiçeğinin yüzde 33'ünü, kanolanın yüzde 65'ini Tekirdağ üretiyor. Türkiye genelinde dekar başına 280 kilogram olan buğday verimi, Tekirdağ'da 610 kilograma kadar çıkıyor. Bu yıl bütün çiftçilerimiz bereketli bir yıl diliyorum ve fuarın hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Kurdelenin kesilmesi ve stantların gezilmesiyle sona eren törene Vali Yardımcısı Murat Eren, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, DLG Fuarcılık Genel Müdürü Onur Kiraz ile çiftçiler katıldı.