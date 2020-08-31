Tekirdağ'da 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ders başı yaptı - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. Tekirdağ'da 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri bugün okullara giderek, koronavirüs tedbirleri kapsamında ders başı yaptı.

Türkiye'de 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı, koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitimle bugün başladı. Tekirdağ'da bugün ayrıca destekleme ve yetiştirme kurslarında öğrenim gören 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri de koronavirüs tedbirleri kapsamında ders başı yaptı. Merkez Süleymanpaşa ilçesinde Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri, sabah erken saatlerde okullarına geldi. Öğrenciler, okul bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına girerek, ders başı yaptı. Öğrenciler okul bahçesinde ve sınıflarda sık sık sosyal mesafe ve maske konusunda bilgilendirilirken, okulların her katında dezenfektanlı önlem alındığı belirtildi.