Tekirdağ'da 800 gümüş ve bakır sikke ele geçirildi - Son Dakika

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Tekirdağ'da 800 gümüş ve bakır sikke ele geçirildi
6 saat önce
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 800 gümüş ve bakır sikke ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:42 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 800 gümüş ve bakır sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Sağlık Mahallesi'nde biri iş yeri 4 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 800 gümüş ve bakır sikke, 11 harita, çok sayıda obje, dedektör ve dedektör aparatları ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.E. ve A.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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