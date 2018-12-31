Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 85 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'da 85 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

1 saat önce

TEKİRDAĞ'da polis ekiplerince yılbaşı öncesinde yapılan uygulamada, bir markette 85 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da 85 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi, System.String[]
TEKİRDAĞ'da polis ekiplerince yılbaşı öncesinde yapılan uygulamada, bir markette 85 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni yıl kutlamaları öncesinde kent merkezinde kaçak içkiye yönelik uygulama yaptı. Markette yapılan kontrolde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 85 şişe çeşitli markalarda içki ele geçirildi. İşyeri sahibi D.T.'ye idari para cezası kesilerek hakkında soruşturma başlatıldı.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:46 Kaynak: DHA

Polis, Tekirdağ, Güncel
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