Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 864 Bin Ton Atık Ekonomiye Kazandırıldı

Tekirdağ'da 864 Bin Ton Atık Ekonomiye Kazandırıldı

1 saat önce

Tekirdağ'daki kamu kurum ve kuruluşlarından "Sıfır Atık Projesi" kapsamında geçen yıl 864 bin ton atık toplandı.

Tekirdağ'da 864 Bin Ton Atık Ekonomiye Kazandırıldı, System.String[]
Tekirdağ'daki kamu kurum ve kuruluşlarından "Sıfır Atık Projesi" kapsamında geçen yıl 864 bin ton atık toplandı.

Konuya ilişkin AA muhabire açıklamada bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, kent genelinde 2018'in şubat ayından bu yana uygulamaya geçirdikleri proje kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının kağıt, plastik, cam, metal, pil, bitkisel yağ gibi geri dönüştürülebilir atıklarının toplandığını söyledi.

Projenin bu yıl da daha fazla atık toplanarak devam edeceğini ifade eden Tohumcu, "2018 yılı içerisinde şubat ayından itibaren sürekli artan bir eğilimle 864 bin ton atık toplandı. Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçelerimizde eğitimler düzenledik. Bugüne kadar bin 316 kişiye eğitim verildi. 35 kuruma da biriktirme kabini tedarik ettik." dedi.

Tohumcu, geri dönüşümde yüzde 95 enerji verimliliği sağlandığını işaret ederek, 2019 yılında 1 milyon ton atık toplamayı hedeflediklerini bildirdi.

"Biz atıkları, yer üzerindeki madenler olarak görüyoruz." diyen Tohumcu, bu atıkların işlenmesiyle hem ekonomiye bir katkı sağlanacağını hem ilave istihdam oluşturulacağını hem de kirliliğin önlenmiş olacağını belirtti.

Her ay toplanan atık miktarının artarak devam ettiğini, ayda 180 tona yakın atık toplandığını ifade eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tohumcu, "Bu yıl her ay, 200 tonun üzerinde atık toplanacaktır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:37 Kaynak: AA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Tekirdağ, Ekonomi
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