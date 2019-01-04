Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 864 Ton Atık Toplandı

Tekirdağ'da 864 Ton Atık Toplandı

1 saat önce

Sıfır Atık Projesi kapsamında Tekirdağ genelinde 2018 yılı içerisinde 864 bin 894 ton atık toplandı.

Tekirdağ'da 864 Ton Atık Toplandı, System.String[]
Sıfır Atık Projesi kapsamında Tekirdağ genelinde 2018 yılı içerisinde 864 bin 894 ton atık toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığında uygulanmaya başlanan Sıfır Atık Projesi Tekirdağ'da da başlatıldı. 2018 yılı içerisinde tüm kurum amirlerine, projeden sorumlu odak personellerine, kamu kurum kuruluşlarının çalışanlarına ve okul müdürlerine yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "2018 yılı içerisinde; il ve ilçe genelinde 50 adet merkez kamu kurumu, 11 ilçe belediye başkanlığı ve ek hizmet binaları, 11 ilçe kaymakamlığı ve ilçe kaymakamlıklara bağlı tüm ilçe kurum müdürlükleri ve okullar, 12 adet OSB müdürlüğü ve 6 adet iman olmak üzere toplamda 556 adet kamu kurum kuruluş Sıfır Atık Projesine dahil edilmiştir. Yıl içerisinde bin 316 kişiye eğitim ve bilgilendirme çalışması yapılmış olup, 35 kamu kurumuna 4 renkli 200 takım atık biriktirme kapları dağıtılmıştır. Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte il genelinde toplanan atık miktarı 2018 yılı içerisinde 864 bin 894 tona ulaşmıştır" denildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:36 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Güncel
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