Tekirdağ'da 880 gram eroin ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 880 gram eroin ve 800 gram bonzai ele geçirildi.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi ile Çerkezköy ilçesinin İstasyon Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, 880 gram eroin ve 800 gram bonzai buldu.
Operasyonda şüpheli S.B. gözaltına alındı, Y.T.A'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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