Tekirdağ'da 889 belediye personeline eğitim verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da 889 belediye personeline eğitim verildi

26.03.2022 12:04
Tekirdağ'da 889 belediye personeline eğitim verildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 ilçede 889 personele eğitim verildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 ilçede 889 personele eğitim verildi.

Belediyenden yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim programları çerçevesinde, 11 ilçede görevli personele yönelik eğitimler veriliyor.

Bu kapsamda Eğitim Şube Müdürü ve Etik Eğitmeni Günnur Güngör'ün sunumu ile kamuda etik değerler, işçi ve işveren ilişkileri, Şube Müdürü Metin Çeliker'in sunumu ile büyükşehir belediyesi şirketlerinde çalışan personelin özlük, statü, davranış ve yükümlülükleri konusunda bilgiler aktarıldı.

7 ilçede, 13 oturumda gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine 889 personel katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, çalışanların eğitim faaliyetlerine her zaman önem verdiklerini belirterek, çalışanlara yönelik eğitimlerin belirli bir program dahilinde devam edeceğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Tekirdağ esnafı Edirne'deki Bulgar akınından payına düşeni istiyor: Bizim neyimiz eksik, buraya da bekliyoruz Tekirdağ esnafı Edirne'deki Bulgar akınından payına düşeni istiyor: Bizim neyimiz eksik, buraya da bekliyoruz Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı artıyor Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı artıyor

Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 889 belediye personeline eğitim verildi - Son Dakika


Son Dakika
12:07 Ata Demirer'in ayakta durmakta güçlük çektiği anlar!
12:05 Bahçeli, CHP Lideri'nin "Nereye yüzeceksin" sorusuna "Yüzmeyi değil, tummayı biliriz" diye yanıt verdi!
12:02 Abdurrahim Albayrak'tan taraftarı kızdıran açıklama: Kerem'i nasıl aldığımı anlatsam şaşırırsınız!
11:59 Rusya 292 Ukrayna askerinin bulunduğu kışlayı, Sedat Peker'in otelinin bulunduğu yöntemle tespit etti! Yöntemin adı, jelokasyon!
11:26 Motokurye, torbacıya öyle bir çelme taktı ki! Polisten kaçamadı
11:21 Milyonluk aracın dört tekerleğini de bıçakla parçalayan zanlı her yerde aranıyor
11:18 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçiş dönemi başladı: İşte otomobil, minibüs, tır, motosikletler için ayrıntılı geçiş ücretleri
10:54 Elektrik faturalarını düşürmek için uzmanından tavsiyeler: Bunları yapın, faturanız yarı yarışa düşecek!
11:04 Evlenmeye karar verince tarzını da değiştirdi: Takipçileri yeni tarzı sevdi
10:48 Sıfır otomobilin yanına bile yaklaşılamıyor: Geçen yıl ile bu yıl arasında fiyat farkı, tam 4 kat!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 12:20:41. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 889 belediye personeline eğitim verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement