Tekirdağ'da 889 belediye personeline eğitim verildi - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 ilçede 889 personele eğitim verildi.

Belediyenden yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim programları çerçevesinde, 11 ilçede görevli personele yönelik eğitimler veriliyor.

Bu kapsamda Eğitim Şube Müdürü ve Etik Eğitmeni Günnur Güngör'ün sunumu ile kamuda etik değerler, işçi ve işveren ilişkileri, Şube Müdürü Metin Çeliker'in sunumu ile büyükşehir belediyesi şirketlerinde çalışan personelin özlük, statü, davranış ve yükümlülükleri konusunda bilgiler aktarıldı.

7 ilçede, 13 oturumda gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine 889 personel katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, çalışanların eğitim faaliyetlerine her zaman önem verdiklerini belirterek, çalışanlara yönelik eğitimlerin belirli bir program dahilinde devam edeceğini kaydetti.