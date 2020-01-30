Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 890 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Tekirdağ'da 890 litre kaçak içki ele geçirildi
6 saat önce
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 890 litre kaçak içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:16 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 890 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Velimeşe Mahallesi'nde bir kişinin kaçak içki üretimi ve satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, N.M'nin evinde yaptığı aramada rakı damıtma sistemi ile kaçak 665 litre şarap ve 225 litre rakı buldu.
Operasyonda gözaltına alınan N.M'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika Ergenekon davasının gizli tanığı Ümit Sayın ölü bulundu Meteoroloji'den 23 ile kar yağışı uyarısı yapıldı Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak