Tekirdağ'da 890 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 890 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da 890 litre kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 890 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da 890 litre kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 890 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Velimeşe Mahallesi'nde bir kişinin kaçak içki üretimi ve satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, N.M'nin evinde yaptığı aramada rakı damıtma sistemi ile kaçak 665 litre şarap ve 225 litre rakı buldu.

Operasyonda gözaltına alınan N.M'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:16 Kaynak: AA
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