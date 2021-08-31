Tekirdağ'da 9 Bangladeşli kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan 2 ticari takside 9 Bangladeş uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasında, 34 plakalı art arda gelen 2 ticari taksi durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrolde yolcu mahallinde herhangi bir resmi belge ibraz edemeyen Bangladeş uyruklu toplam 9 şahıs tespit edildi. Araç şoförleri olan E.Y. ve T.K. isimli şahıslar cumhuriyet savcısının talimatına istinaden yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak göçmen şahıslar Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yakalanarak emniyete götürüldü.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)