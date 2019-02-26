Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı

18 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 TCB 77 ve 34 TEB 16 plakalı iki otomobili, TOKİ uygulama noktasında durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Filistin uyruklu 9 kişiyi yakaladı.

Sağlık muayenesinden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.

Sürücüler K.B. ve S.B. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:21 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Benzine İndirim Geldi Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye Sert Tepki: Sen Türkiye'yi Terk Et

Kurucusunun Gül ve Davutoğlu Olduğu Söylenen YeniBirParti'den İlk Açıklama Geldi İETT'den Yeni Ücretsiz Aktarma Hattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 16:39:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]