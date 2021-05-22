Tekirdağ'da 9 iş yeri ve 1 araca eş zamanlı operasyon - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaçak tütün ve tütün ürünlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda tütün ve binlerce tütün malzemesi ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Çorlu KOM Amirliği ekiplerince kaçak tütün ve tütün ürünlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 1 araç ve 9 işyerinde arama yapıldı. Aramalarda 47 bin 140 adet doldurulmuş makaron, 40 bin 180 boş makaron, 48 kilogram paket halinde kıyılmış tütün, 60 adet 50 gramlık nargile tütünü, 11 adet 500 gramlık nargile tütünü, 6 adet mükerrer kullanılmak üzere bandrol ele geçirildi. - TEKİRDAĞ