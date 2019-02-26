Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 9 Kaçak Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da 9 Kaçak Göçmen Yakalandı

55 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 9 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 9 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 9 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli iki otomobili, TOKİ uygulama noktasında durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya hazırlanan Filistin uyruklu 9 göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken, araç sürücüleri K.B. ve S.B. gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:54 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Köpeğe Tecavüz Ederken Yakalandı, "Çocuklarım Var" Diye Yalvardı İETT'den Yeni Ücretsiz Aktarma Hattı

Kurucusunun Gül ve Davutoğlu Olduğu Söylenen YeniBirParti'den İlk Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 16:49:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 9 Kaçak Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]