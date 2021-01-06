Tekirdağ'da 9 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 sığınmacı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine E.G. idaresindeki minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 sığınmacı yakalandı.
Yabancı uyruklular İl Göç İdaresine teslim edildi.
Sürücü E.G. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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