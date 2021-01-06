Tekirdağ'da 9 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

Almanya'da koronavirüsten sonra şimdi de kuş gribi paniği: 62 bin hindi ve ördek itlaf edilecek

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Mutasyonlu virüsün bulaştırıcılığı fazla, öldürücü hızı ise daha az

Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim