9 yaşındaki Uras Memiş'e polislerden sürpriz doğum günü - Son Dakika

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Uras Memiş'i doğum gününde polisler yalnız bırakmadı.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, doğum günü pastası ve hediyeler alarak polis olmak isteyen Memiş'in İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşadığı eve gitti.
Zile basan polislere kapıyı açan Memiş, polisleri karşısında görünce büyük mutluluk yaşadı.
Kendisi için alınan doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Memiş, "Büyüyünce polis olmak istiyorum, polisleri çok seviyorum. Sürprizlerini çok beğendim çok teşekkür ediyorum." dedi.
Bir süre polislerle oynayan Memiş, kendisini doğum gününde yalnız bırakmayan tüm polislere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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