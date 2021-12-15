Üye Girişi
Tekirdağ'da 93 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da 93 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

15.12.2021 23:11
Tekirdağ'da 93 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 93 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 93 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ayaspaşa Mahallesi'nde bir işyerinde kaçak tütün satıldığı ihbarını alan Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri işyerine yaptıkları operasyonda 93 kilogram kıyılmış açık tütün, 1600 adet bandrolsüz doldurulmuş makaron, 1000 adet bandrolsüz boş makaron, 168 adet kesilmiş halde mükerrer olduğu değerlendirilen makaron bandrolü ele geçirdi. Olayla ilgili olduğu belirlenen G.Ö., A.Ö. ve A.Ö. isimli 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da 93 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Tekirdağ, Hisarcık, Saray, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 93 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
22:57 anarya yeni golcüsünü Barcelona'dan getiriyor
22:29 Son Dakika! ABD Merkez Bankası, politika faizini sabit bıraktı
22:08 Galatasaraylı futbolcular en iyi 11'e damga vurdu
21:53 Yabancı uyruklu kadın, otel odasında kanlar içinde ölü bulundu
21:52 Sahte içki faciasında ölü sayısı 22'ye yükseldi
21:30 İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan kafa karıştıran paylaşım
21:29 Burak Elmas'la tartışan yöneticiler toplu halde istifa ediyor
21:07 Son Dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama: Hatırlatma dozu süresi 3 aya indirildi
20:58 Son Dakika: Türkiye'den Ermenistan'la normalleşme adımı! Atanan özel temsilci bir hayli tanıdık
20:58 Barcelona'nın Türk yıldızından sansasyon çok konuşulan muhteşem gol
Eski bakan Bülent Akarcalı'dan tartışma yaratacak öneri: Türk doları basalım Eski bakan Bülent Akarcalı'dan tartışma yaratacak öneri: Türk doları basalım         
23:16
Bayern Münih, Dortmund taraftarına yine forma yaktıracak Bayern Münih, Dortmund taraftarına yine forma yaktıracak         
23:13
anarya yeni golcüsünü Barcelona'dan getiriyor anarya yeni golcüsünü Barcelona'dan getiriyor         
22:58
Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi         
19:22
Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor         
16:30
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız         
14:28
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 23:20:08. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 93 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement