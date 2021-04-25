Tekirdağ'da ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak kınadı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Biden'in 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan yapmış olduğu açıklamayı şiddetle kınadığını belirtti.

Yel, "İç siyasi çıkar hesaplarıyla yapılan bu talihsiz açıklama, tarihi, hukuki ve bilimsel her türlü dayanaktan yoksundur ve bizim için hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Koncagül ise ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Biden'ın 1915 olayları hakkında yaptığı tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız sözde "soykırım" açıklamasını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Bizim şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı yoktur ve asla olmamıştır." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak da sosyal medya hesabında, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin tepki gösterdi.

Albayrak, açıklamasında emperyalist, çıkarları uğrunda yaşadıkları coğrafyaya nifak tohumları eken küresel güçlerin sözde Ermeni soykırımı yalanını sürdürmeye devam ettiğini belirtti.

"1915 olayları bir soykırım değildir, ABD Başkanlığı da bu konuda hüküm verecek bir mahkeme veya hakimlik değildir." diyen Albayrak, açıklamasında şunları kaydetti:

" Türkiye Cumhuriyeti'ne yöneltilmek istenen suçlamaların hiçbir gerçekliği ve hukuksal dayanağı yoktur. Ülkemizin üzerinde siyasi baskı oluşturmak amacıyla yürütülen bu tür politikalar hiçbir koşulda kabul edilemez. Türkiye ve ABD arasındaki köklü ilişkilere ve müttefiklik bağına zarar veren ve evrensel barış değerleriyle bağdaşmayan bu yanlış politikayı şiddetle kınıyorum."