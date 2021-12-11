Tekirdağ'da aç kalan kurtlar ahıra girdi; 2 hayvan öldü - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Övenler Mahallesi'nde aç kaldığı sanılan 4 kurt, Ümit Yıldırım'a ait ahıra girerek 1 buzağı ve 1 koyunu öldürüp, 2 koyun ve 1 buzağıyı da yaraladı.

Hayrabolu'nun kırsal Övenler Mahallesi'nde besicilik yapan Ümit Yıldırım'a ait ahıra kurtlar saldırdı. Hayvanların sesini duyup, ahıra gelen Yıldırım, 4 kurdun hayvanlarını meraya doğru kovaladığını görünce av tüfeğiyle ateş açarak uzaklaştırdı. Yıldırım, ahırındaki 1 koyun ve 1 buzağının öldüğünü, 2 koyun ve 1 buzağının da yaraladığını tespit etti. Ümit Yıldırım, "Aç kalan kurtlar ahırımıza kadar gelerek hayvanlarımıza saldırmaya başladı. Biraz daha geç kalsaydım diğer hayvanlarıma da kurtlar zarar verecekti. Kurtların saldırısına karşı önlem alıyoruz ama yetersiz kalıyor" dedi.