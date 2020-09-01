Tekirdağ'da adli yıl açılış töreni yapıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da adli yıl açılış töreni yapıldı.

Atatürk Anıtı'na Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tekirdağ Barosunca çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, burada yaptığı konuşmada, yeni adli yılda hakimlere, savcılara, avukatlara ve adalet teşkilatına başarı diledi.

Gül, adaletin tecellisi için fedakarca çalışan yargı mensuplarına teşekkür ederek, "Adalet önce devletten gelmelidir. Çünkü hukuk devletin toplumsal düzenidir. Dolayısıyla adaletin olmadığı toplumlarda birlik ve beraberlik bozulacak, toplumu bir arada tutacak devlet düzeni sarsılacaktır. Öyleyse adaleti tesis etmek, hakim kılmak devletlerin varlığı için olmazsa olmaz şarttır." dedi.

Adaletin olmadığı düşüncesinin toplumu kökünden sarsacağına değinen Gül şunları kaydetti.

"İnsan hayatını ve toplumsal düzenin temeli olarak gösterilen adalet kavramı üzerinde daha çok düşünmemiz gereken bir dönemden geçmekteyiz. Kendimiz ve tüm insanlık için daima adaletin peşinde koşmalıyız ki mazlumların derdine derman ve zalimlerin karşısında dimdik ayakta duralım.

Adliyede görevli yargı mensupları ve çalışanları belirttiğimiz ilkeler çerçevesinde hassasiyetle adaletin tecellisi için faaliyet göstermektedir. İşlerimizde her hangi bir birikmeye sebebiyet vermeksizin adalet hizmetini hemşehrilerimize sunmaya çalışmaktadır. Madem ki devletin dini ve hikmeti adalettir yüce yaradan bizi bu hikmeti ve fazileti bilenlerden, değer verenlerden eylesin. Unutmayalım ki adalet göğün direğidir o yıkılırsa gökyüzü yerinde duramaz."

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Tekirdağ Baro Başkanı Sedat Tekneci, hakim, savcı ve avukatlar katıldı.