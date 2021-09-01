TEKİRDAĞ BAŞSAVCISI GÜL ADALET, HAVA GİBİ SU GİBİ ELZEMDİR - Son Dakika

TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Adalet toplum için hava gibi su gibi elzemdir. Adalet varılması gereken bir idealdir dedi.

Tekirdağ'da yeni adli yılın açılışı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Tekirdağ Baro Başkanı Sedat Tekneci, hakim, savcı ve avukatlar katıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, törende yaptığı konuşmada, yeni adli yılda hakimlere, savcılara, avukatlara ve adalet teşkilatına hayırlı olmasını diledi. Adaletin önemine değinen Gül, Geçmişten beri adalet kavramıyla yakından ilgilenilmiş, değişik fakat birbirini tamamlayıcı tariflerle adaletle ilgili düşünceler ortaya konulmuştur. Adalet mülkün temelidir. Adalet en yüce erdemlerden biridir ve devletin temel davranış kuralıdır. Devletin hazinesi adalettir. Memleketler kılıçla alınır lakin adaletle muhafaza edilir gibi ifadeler kullanılmıştır. Adalet toplum için hava gibi su gibi elzemdir. Adalet varılması gereken bir idealdir. Yargı mensupları adaleti tecellisi için fedakarlık göstermek zorundadır. Bu onurlu meslek yüksek düşünce ve kurlu inançlar uğrunda fedakarlık göstermeyi gerektirir. Adaletin tesisi mücadelemizde, inancın ve hakimin vicdanının toplumun vicdanından bağımsız olamayacağını düşüncesiyle yeni adli yılın hayırlı olmasını temenni ediyorum dedi.