Tekirdağ'da "Afet Farkındalık Eğitimi" sürüyor - Son Dakika

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde "Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 2021 "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, ilçe protokolü, muhtarlar ve din görevlilerine üç bölüm halinde, 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında ve sonrasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. - TEKİRDAĞ