Tekirdağ'da "Afet Risk Azaltma Planı" bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'Afet Risk Azaltma Planı' bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da "Afet Risk Azaltma Planı" bilgilendirme toplantısı yapıldı

6 saat önce

Tekirdağ Valiliğinde Afet Risk Azaltma Planı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tekirdağ'da

Tekirdağ Valiliğinde Afet Risk Azaltma Planı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, her kentin afet durumlarına karşı bir planlaması olması gerektiğini söyledi.

Yıldırım, afetlere karşı önceden hazırlıkların yapılmasının önemli olduğunu belirterek, "Planları yaparız fakat planlara uymazsak hiç bir şey elde edemeyiz. Bu durum afetler konusunda da aynı. Her il her yerleşim yeri kendine ait bir afet risk haritasını hazırlamalı ve bu risk haritası doğrultusunda da mutlaka neler yapılabileceğinin bir planlamasının yapılması gerekiyor." dedi.

AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu da Türkiye'nin hem jeolojik hem jeofizik hem de jeopolitik konumu sebebiyle çok ciddi anlamda tehlike ve tehditlerle karşı karşıya olduğunu aktardı.

Palakoğlu, afetle birlikte ne yapılması gerektiğinin çok iyi hesaplanması ve ona göre hazırlık yapılması gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti.

"Tabi ki ülkemiz aynı zamanda bir afet ülkesi. Başta deprem olmak üzere heyelan, sel, su baskınları, kaya düşmesi, çığ, orman yangınları gibi birçok afetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bundan dolayı birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Ciddi anlamda da maddi zararlarla karşı karşıya kaldık. İşte ülkemiz bütün bu afetleri yönetmekle ve faaliyetleri yürütmekle alakalı 2009 yılı AFAD kurulmadan önce kriz yönetim sistemi dediğimiz bir sistemle afetlere müdahale ediliyordu. Yani bir olay, afet olduğu zaman oradaki müdahaleyi yapıyor. Müdahale kapasitesini geliştirmeye gayret ediyordu ama 2009 yılında AFAD'ın kurulmasıyla birlikte bütün dünyada artık benimsenen risk yönetim sistemine yani bütünleşik afet sistemine geçmiş oldu."

Toplantı yapılan sunumların ardından sona erdi.

Tekirdağ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:18 Kaynak: AA
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