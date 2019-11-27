Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da ağacın, otomobilin üzerine devrilmesi güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da ağacın, otomobilin üzerine devrilmesi güvenlik kamerasında - Son Dakika

Tekirdağ'da ağacın, otomobilin üzerine devrilmesi güvenlik kamerasında

6 saat önce

Süleymanpaşa ilçesinde, bir ağacın park halindeki otomobilin üzerine devrilmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'da ağacın, otomobilin üzerine devrilmesi güvenlik kamerasında, System.String[]

Süleymanpaşa ilçesinde, bir ağacın park halindeki otomobilin üzerine devrilmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Eski-Cami Orta Cami Mahallesi'nde gövdesi çürüyen ağaç, park halindeki 22 AJ 178 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırdı.

Bu arada ağacın otomobilin üzerine devrilmesi, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Süleymanpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:12 Kaynak: AA
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