Tekirdağ'da ağlara takılmaya başlayan tekir, balıkçıları umutlandırdı - Son Dakika

Tekirdağ'da, av yasağının dışında olan küçük teknelerin ağlarına takılan tekirler, balıkçıları sevindirdi.

Av sezonunun 15 Nisan'da bitmesinin ardından yasağın dışında olan küçük tekneler, Marmara Denizi'ne açılmaya devam ediyor.

Tekirdağ'da sabahın ilk ışıklarıyla denize açılan balıkçılar, kıyıya ağlarına takılan tekirle döndü.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, vatandaşların daha çok mevsim balıklarını tükettiğini söyledi.

Küçük tekne balıkçılarının tekir, sardalya ve istavrit avlamaya devam ettiğini belirten Pehlivanoğlu, "Bu ara ağlara daha çok tekir, sardalya ve istavrit takılıyor. Yavaş yavaş tekir avcılığının olması balıkçıları da umutlandırıyor. Küçük tekne balıkçıları taze balık ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor." dedi.

Balıkçı Şükrü Ozan Dedeler de bu sıralar daha çok tekir avladıklarını dile getirdi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz ise tekir mesailerinin devam ettiğini belirterek, "Ağlara zarar veren yunuslardan dolayı avlanmakta sıkıntı yaşıyoruz. Sürekli ağlarımız yırtılıyor. Her kıyıya döndüğümüzde yırtılan ağlarımızı onarıyoruz." diye konuştu.