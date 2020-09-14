Tekirdağ'da "Ahilik Haftası" kutlandı - Son Dakika

Tekirdağ'da "Ahilik Haftası" etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Valilik önünde gerçekleştirilen törende, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtına, törende yaptığı konuşmada, ahiliğin kardeşlik, cömertlik, eli açıklık ve yardımseverlik olduğunu söyledi.

Furtına, çalışmak, üretmek, alın teriyle kazanmanın ahilikte bir ahlak kuralı olduğunu ifade ederek, "Ahilik kültürü toplumda yaşayanları birbirine yakınlaştıran, bireyler arasında sosyal dayanışmayı sağlayan, kardeşlik, birlik ve beraberlik gibi değerleri özünde toplayan bir hayat felsefesidir. Türklerin Anadolu'da bin yıldır varlığını sürdürmelerinin sırrı ahilik kültüründe yatmaktadır. Ahilik anlayışı içerisinde toplumun değerlerine saygı önemlidir." dedi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kurum müdürleri, parti temsilcileri ve esnaf da katıldı.