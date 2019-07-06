Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da ahır yangını
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Tekirdağ'da ahır yangını

41 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ahırda çıkan yangın hasara neden oldu.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ahırda çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi'nde İsmail Giden'e (48) ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında 12 bin saman balyası kül oldu, 5 büyükbaş hayvan ile 3 buzağı telef oldu.
Kadıköy Mahallesi Muhtarı Saffet Gündoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış sebebini bilmediklerini, birçok hayvanı kurtardıklarını, bazılarının ise telef olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:43 Kaynak: AA
Tekirdağ, Kadıköy, Malkara, Güncel
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