Tekirdağ'da Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce "Erişilebilirlik logosu" tanıtıldı - Son Dakika

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ülkü Uslu, kentte engellilerin erişiminde standarda uygun olduğu tespit edilen 6 kuruma "Erişilebilirlik belgesi" verildi.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi konferans salonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, mekan ve hizmetlere, bağımsız ve güvenli ulaşılabilmesini ifade eden "erişilebilirlik uygulamaları"nın görünürlüğünün artırılması amacıyla hazırlanan erişilebilirlik logosuna ilişkin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Uslu, toplantıda yaptığı konuşmada, kurumun erişilebilirlik faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Erişilebilirlik logosunun, ilgili belgeyi alan bina, açık alan ve toplu taşıma araçlarında kullanılabileceğini kaydeden Uslu, şunları kaydetti:

"Bu yıl erişilebilirlik programı kapsamında 32 bina, cadde, yay geçidi, kaldırım, otobüs durağı ve toplu taşıma aracı inlemesi yapılacak. Bunlarda dördüne erişilebilirlik belgesi verilmesinde işlemler son aşamaya gelmiş durumda. İl müdürlüğünün inceleme yapacağı yerler dışında 5 farklı yerden de erişilebilirlik için müracaat eden kurum var. İlimizde erişilebilirliğe yönelik farkındalık oluşmaya başlaması da bizleri sevindiriyor."

Uslu, "Erişilebilirlik belgesi" almaya hak kazananlar tarafından bayrak, tabela, etiket gibi görünür alanlarda, broşür, kartvizit gibi basılı materyaller ile tanıtım ve reklam malzemelerinin de kullanılabileceğini ifade ederek, "Erişilebilirlik logosu ile erişilebilirlik artık daha görünür olacak. Vatandaşlar, bu logoyu gördüğü alana ve binaya bağımsız şekilde erişebilecek. Engelli vatandaşlarımız için erişilebilirlik çok önemli. Engelli vatandaşlarımız için güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Toplantıya, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Lütfi Çağatay Onar, kurum temsilcileri ve engelli yardımlaşma ve dayanışma dernek başkanları katıldı.