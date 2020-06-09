Tekirdağ'da akıl almaz gasp...Poşetlerini taşıyıp bileziklerini çalmaya böyle kalkıştılar - Son Dakika

Tekirdağ'da akıl almaz gasp...Poşetlerini taşıyıp bileziklerini çalmaya böyle kalkıştılar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde 2 genç, alışverişten dönen kadının poşetlerini taşıyarak evine kadar bıraktı. Tekrar aynı kapıya gelen gençlerin yaptıkları akıllara durgunluk getirdi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde M.K. isimli kadın alışveriş yaptığı marketten dönerken 2 şüpheli şahıs yanına yaklaşarak poşetlerini taşımada yardım etmedi istedi. Şüpheli 2 şahıs poşetleri taşıyarak, M.K. isimli kadını evine kadar bıraktı.

'Yardım' süsü verdiler

Kadını evine kadar bırakan şüpheli şahıslar, Tekrar aynı eve gelerek kapı zilini çaldı. Kapıyı açan M.K. isimli kadın karşısında kendisine yardım eden 2 genci görünce şaşkınlık geçirirken, gençler kapı açılır açılmaz kadının kolundaki bilezikleri çalmaya çalıştı. Kolundaki bilezikleri çalındığı esnada M.K. isimli kadın yaralandı. Kadının çığlıklarını duyan komşular yardıma koşarken, gaspçılar bilezikleri alamadan kaçtı. Gaspçıların kaçtığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

24 saate geçmeden polis şüphelileri buldu

Bunun üzerine polis ekiplerine haber verilmesi üzerine, ekipler şüpheli şahısları bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri güvenli kameralarını incelediğinde şahısların M.D. ve T.Z. olduğunu tespit etti. Kimlikleri tespit edilen her iki şahsın ikametine operasyon düzenlenerek şahıslar gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliğine gerekli işlemleri için getirilen şüphelileri, daha sonra mevcutlu olarak mahkemeye çıkarılacak.