Tekirdağ'da "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası' düzenlendi - Son Dakika

Tekirdağ'da "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenlendi

6 saat önce

Kapaklı'da, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da

Kapaklı'da, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" gerçekleştirildi.

Pınarça Spor Salonu'nda düzenlenen, ilçedeki çeşitli ilkokullardan 73 öğrencinin katıldığı turnuvada mangala, Q-bitz, equilibrio ve pentago yarışmaları yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, burada yaptığı konuşmada, turnuvaya katılan öğrencilere başarı diledi.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin ise turnuvayı, çocukların zeka ve ruhsal gelişimine katkı sunmak için düzenlediklerini belirterek, "Her alanda fark oluşturmaya çalışıyoruz. İnanıyorum ki birkaç yıl sonra salonumuzun duvarlarında çocuklarımızın fotoğrafları olacak." dedi.

Kapaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da bir özel okul iflas edince öğrenciler mağdur oldu
Çin'de yaşayan Türk öğretmen Burak Teoman: Türkiye'ye nasıl döneceğimi bilmiyorum Öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen sözleşmeli öğretmen görevden alındı İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti

Son Dakika Haberleri
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 22:03:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]