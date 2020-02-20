Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren olay - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mağdur vatandaş, hırsızlık olayını İHA muhabirine anlatmak için gittiği evde ikinci kez hırsızlık olayının şokunu yaşadı. Şaşkına dönen ev sahibi, "Hırsız, babasının malı gibi almış götürmüş. Bu ne cesaret?" dedi.



Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi Harman Sokak'ta Makbule Çakır'ın kaldığı tek katlı bir eve hırsızlık olayı yaşandı. Banyo camından girdiği öne sürülen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce evin içerisi talan edilerek, duvarda asılı yaklaşık 2 bin lira değerindeki LCD televizyon çalındı. Ev sahibi Çakır'ın şehir dışında olması nedeniyle hırsızlık olayını İHA muhabirine anlatmak için eve giden damadı Ahmet Urtekin, binaya 2. kez hırsız girdiğini fark edince eşiyle birlikte büyük şok yaşadı.



'Sanki babasının malı'



Birkaç gün içinde 2. kez hırsızlık olayı yaşadıklarını ifade eden Ahmet Urtekin, "Daha önce banyo camından içeri girmişler, şimdi ise mutfak camını kırıp içeri girmişler. İçeride televizyonla birlikte ziynet eşyası var mı bilmiyorum ama işlerine yarayacak ne varsa çalmışlar. Babasının malı gibi almışlar, götürmüşler. Bu ne cesaret?" diye konuştu. - TEKİRDAĞ