Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren olay: Göğsünden bıçakladığı kişinin ölmesini beklerken başında sela okudu - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren olay: Göğsünden bıçakladığı kişinin ölmesini beklerken başında sela okudu

02.06.2022 10:09

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Metin K., kavga ettiği Ercan Öztürk'ü göğsünden bıçakladı. Öztürk, ağır yaralı olarak yerde yatarken onu bıçaklayan Metin K., başında sela okudu. Olay yerinden kaçan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Tekirdağ'da motosiklet tamirciliği yapan Ercan Öztürk, sokak üzerinde arkadaşları ile birlikte oturduğu sırada yoldan geçen Metin K. ile aralarında henüz bilinemeyen nedenle tartışma çıktı.

AĞIR YARALI ŞAHSIN BAŞINDA SELA OKUDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin K., üzerindeki kelebek diye tabir edilen bıçakla Öztürk'ü göğsünden bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle yere düşen Öztürk, kanlar içinde kaldı. Bu sırada Metin K., Öztürk'ün başında bir süre sela okuduktan sonra kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILAN YARALI KURTARILAMADI

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin Çorlu Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak götürdüğü Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Metin K., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren olay: Göğsünden bıçakladığı kişinin ölmesini beklerken başında sela okudu
Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren olay: Göğsünden bıçakladığı kişinin ölmesini beklerken başında sela okudu
Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren olay: Göğsünden bıçakladığı kişinin ölmesini beklerken başında sela okudu
Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren olay: Göğsünden bıçakladığı kişinin ölmesini beklerken başında sela okudu
YORUMLAR
500
Yol kenarında oturan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü Yol kenarında oturan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü Tekirdağ'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirdi Tekirdağ'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirdi
Kaynak: DHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren olay: Göğsünden bıçakladığı kişinin ölmesini beklerken başında sela okudu - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren olay: Göğsünden bıçakladığı kişinin ölmesini beklerken başında sela okudu
10:07 Gaziantep'te yaşlı kadının yüzüne tekme atan adam konuştu: Erkek sandım, pişmanım
09:57 Diyarbakır'da kuyumcu aileden vurgun! 50 milyon liralık emanet altınları alıp kayıplara karıştılar
09:54 Yeni skandal Ümraniye'den! Metro istasyonunun yanında cinsel birliktelik yaşadılar
09:44 Galatasaray orta sahayı ona emanet edecek! Dortmund'la sözleşmesi sona eren Axel Witsel liste başı
09:43 Johnny Depp'e karşı açtığı hakaret davasını kaybeden Amber Heard'den ilk açıklama: Hissettiğim hayal kırıklığı kelimelerin ötesinde
09:36 Eyüpsultan'da inşaat alanındaki demirlerin üzerine düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
09:11 Düğün sırasında gelinliğinin altından kan sızmaya başlayan gelin büyük panik yaşadı
09:08 Spor Toto 1.lig'de final karşılaşması! Süper Lig'e çıkacak son takım netleşecek
09:04 Yatak odasında korkudan donup kaldı! Karyolanın altından zıplayan dev yılan panik yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 10:23:31. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren olay: Göğsünden bıçakladığı kişinin ölmesini beklerken başında sela okudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement