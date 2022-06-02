Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren olay: Göğsünden bıçakladığı kişinin ölmesini beklerken başında sela okudu

Tekirdağ'da motosiklet tamirciliği yapan Ercan Öztürk, sokak üzerinde arkadaşları ile birlikte oturduğu sırada yoldan geçen Metin K. ile aralarında henüz bilinemeyen nedenle tartışma çıktı.

AĞIR YARALI ŞAHSIN BAŞINDA SELA OKUDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin K., üzerindeki kelebek diye tabir edilen bıçakla Öztürk'ü göğsünden bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle yere düşen Öztürk, kanlar içinde kaldı. Bu sırada Metin K., Öztürk'ün başında bir süre sela okuduktan sonra kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILAN YARALI KURTARILAMADI

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin Çorlu Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak götürdüğü Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Metin K., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.