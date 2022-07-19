Tekirdağ'da alaca sansar görüldü - Son Dakika
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Tekirdağ'da alaca sansar görüldü

19.07.2022 19:29

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde koruma altında olan alaca sansara rastlandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde koruma altında olan alaca sansara rastlandı.

İlçe sakinleri, Saat Meydanı'nda bir ATM'nin alt kısmındaki boşluktan ses gelmesi üzerine yaptıkları kontrollerde daha önce görmedikleri bir hayvan türüyle karşılaştı.

Hayvanı dikkatlice yakalayan Murat Özdemir, yetkililere haber verdi.

Buradan alınan ve alaca sansar olduğu belirlenen hayvan, Muratlı Belediyesi veterineri Melis Destan'ın yaptığı sağlık kontrolünün ardından tekrar yerine bırakıldı.

ATM'nin alt kısmındaki boşluğa yuva yaptığı düşünülen sansar için esnaflar kaplarla su ve mama bırakıyor. Vatandaşlar, konuyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine de bilgi verdi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da alaca sansar görüldü - Son Dakika

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