Tekirdağ'da alkollü sürücünün park halindeki araçlara çarpması kameraya yansıdı - Son Dakika
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Tekirdağ'da alkollü sürücünün park halindeki araçlara çarpması kameraya yansıdı

06.04.2022 14:56
Tekirdağ'da alkollü sürücünün park halindeki araçlara çarpması kameraya yansıdı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki araçlara çarpan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki araçlara çarpan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.

Kazımiye Mahallesi'nde, M.S. idaresindeki panelvan, yol kenarında park halindeki araçlara çarparak zarar verdi.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü aracından indirdi.

Ekipler, 2.95 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine el koydu.

Alkollü sürücünün park halindeki araçlara çarpması, arkadan gelen başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

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Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da alkollü sürücünün park halindeki araçlara çarpması kameraya yansıdı - Son Dakika


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