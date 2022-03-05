TEKİRDAĞ'DA ALTIN MAKAS BAĞ BUDAMA YARIŞMASI - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da düzenlenen Altın Makas Bağ Budama Yarışması'nda, 30 üretici dereceye girmek için yarıştı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Tekirdağ Altın Makas Bağ Budama Yarışması düzenledi. İlk düzenlenen yarışmaya üreticiler yoğun ilgi gösterdi.

Tekirdağ ve ilçelerinde bağ budamasının doğru yapılmasını sağlamak, bağcıları bilinçlendirme, genç nesil bağcılığa özendirmek amacıyla yapılan yarışmada, asmalarda telli terbiye sisteminde iki farklı budama şekli uygulandı. Uzman ekip tarafından yarışma başlamadan önce her iki budama şeklinin uygun budaması yarışmacılara teorik olarak anlatıldı ve uygulamalı olarak gösterildi. Yarışmacılar her iki budama şeklinden 5'er adet olmak üzere toplamda 10 asma budayarak, en güzel budama şeklini yapmak için kıyasıya mücadele etti.

Budama yarışması tamamlandıktan sonra Tekirdağ'da Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan 30 üzüm üreticisinin katıldığı bağ budama yarışmasında yarışmacılar, beceri, doğru kesim ve hız üzerinden değerlendirildi.

Bağ budama yarışmasında birinciliği Hüseyin Acar kazanırken, ikinci Hacer Topçu, üçüncü ise Halit Ece oldu. Mansiyon ödüllerinin sahibi ise en genç yarışmacı Ozan Solak, en yaşlı yarışmacı İsmet Coşkun, ve kadın yarışmacı Hacer Topçu oldu. Dereceye giren yarışmacılara ödül olarak çeşitli bağ budama ekipmanları Vali Aziz Yıldırım tarafından verildi.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, Altın Makas Bağ Budama Yarışması etkinliklerinin Türkiye'de ilk kez düzenlediğini belirterek, Bu etkinliği 3 kurum birlikte düzenledik. 30 tane yarışmacı hepsi de üretici. Yarışmacıları üzüm üreticileri olmasına dikkat ettik. 30 yarışmacımız bağları budadı, iki farklı budama yapıldı. Birincisi kısa diğeri de uzun budama yapıldı. Her yarışmacıya, her iki terbiye şeklinden beşer tane asma budattık. Toplamda 10 asma budandı. Her asmaya da 10 puan üzerinden bir puan verdi 5 kişilik jüri üyemiz. Jüride farklı kurumlardanö dedi.